Rimosso il dissuasore della sosta che bloccava i disabili 

Dopo la segnalazione e le lamentele dei residenti di via Goceano - nel rione selargino di Is Corrias - il dissuasore della sosta installato davanti allo scivolo del marciapiede è stato rimosso.

Gli archetti in metallo erano stati posizionati la scorsa settimana in diversi tratti della strada del quartiere, lì dove da tempo si concentra il fenomeno della sosta selvaggia con tanto di disagi per il transito dei mezzi di trasporto pubblico. Un intervento atteso e apprezzato dai residenti, a parte il dissuasore che impediva il passaggio delle carrozzine dal marciapiede alla strada e che di fatto creava una barriera architettonica.

Errore - avevano precisato dalla Polizia locale - commesso dall’impresa esterna incaricata dal Comune per la sistemazione dei dissuasori contro la sosta nel rione. Tanto che nei giorni scorsi l’archetto in corrispondenza dello scivolo è stato rimosso.

Una soluzione - quella degli archetti per contrastare il parcheggio selvaggio - in attesa che vengano tracciati gli stalli per le auto lungo la strada, e realizzato il parco comunale annunciato dall’amministrazione di piazza Cellarium nell’area a due passi dalla rotatoria all’ingresso del rione. Così come si attendono le telecamere finanziate con 200mila euro all’interno del piano della Città metropolitana, che saranno installate a breve: oltre alla videosorveglianza nelle piazze del centro e di Su Planu, le nuove telecamere sono previste a Is Corrias, da via Goceano, a via Ogliastra, sino a via Logudoro.

