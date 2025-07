Rimosso il cavo elettrico nel sito di Ghilotta 2 

È stato rimosso il cavo dell’Enel che impediva l’accesso al sito archeologico di Ghilotta 2, nel territorio comunale di Portoscuso. Qualche mese fa il Comune aveva annunciato la volontà di ripulire il sito, in accordo e con la supervisione della Soprintendenza, in modo che l’area archeologica, ora circondata dalla vegetazione, possa essere accessibile per le visite. Un primo passo per la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico di Portoscuso, anche in chiave turistica. Il sito di Ghilotta 2 si trova anche nelle vicinanze del Cammino minerario di Santa Barbara, rendere accessibile il nuraghe potrebbe renderlo visitabile anche dai pellegrini che passano lì vicino.

Dopo aver individuato l’associazione incaricata della pulizia, è sorto un problema: l’accesso in sicurezza era impedito da un cavo dell’Enel ad alcune decine di centimetri da terra. Così, dopo la richiesta dell’amministrazione comunale, l’Enel ha rimosso il cavo, rendendo più semplice l’accesso. «Ora che il cavo è stato eliminato, possiamo procedere ad organizzare la pulizia del sito – dice Ornella Pilisio, assessora comunale alla Cultura – l’obiettivo dell’amministrazione è promuovere le nostre testimonianze storiche, cominciamo da questo sito che sarà reso accessibile».

