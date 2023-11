Rimosso il barchino dei migranti incagliato da un anno 

Dopo un anno è stato rimosso il barchino usato da un gruppo di migranti spiaggiato nell’arenile di Margine Rosso, nel tratto sotto la ringhiera. L’imbarcazione è stata portata via ed è così stato restituito il decoro alla zona, deturpata da tempo dal relitto che aveva anche perso alcuni pezzi che erano stati trascinati via dal mare.

Purtroppo però durante le operazioni di recupero, sono state gravemente danneggiate le grandi piastrelle che erano state sistemate lo scorso anno nella stradina che porta alla spiaggia, per favorire l’accesso soprattutto dei disabili con la carrozzina.

«Siamo contenti che finalmente, dopo tanti mesi, il barchino sia stato portato via», dice il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «ma ci auguriamo che vengano sostituiti il più presto possibile i piastrelloni che si trovavano nel viale di ingresso alla spiaggia e che sono stati distrutti dal mezzo pensante che è passato di lì proprio per rimuovere l’imbarcazione». Le piastrelle, aggiunge Contu, «erano state posizionate per facilitare l'accesso alla spiaggia non solo a coloro con difficoltà di deambulazione ma anche alle mamme con i passeggini. Ci auguriamo che non passino mesi per la loro sostituzione. Noi provvederemo a informare subito il Comune». Il barchino era stato utilizzato da alcuni migranti che poi si erano dileguati lasciando lì l’imbarcazione.

