Rimossi i rifiuti “dimenticati” 

Il Comune di Giba ha fatto rimuovere i rifiuti che erano presenti a Porto Botte a ridosso della strada che costeggia la spiaggia

Erano rimasti accatastati da mesi, frutto di una raccolta effettuata dai volontari della Marevivo delegazione sud Sardegna. Ma nonostante il trascorrere delle settimane, la mondezza è rimasta al suo posto ed è anzi aumentata a causa dei numerosi incivili. li operai comunali sono intervenuti per bonificare l'area in cui erano presenti alcuni rifiuti speciali, non semplici da smaltire - spiega il sindaco di Giba Andrea Pisanu – purtroppo con la poca disponibilità di personale non è semplice stare dietro all’inciviltà della gente, in alcuni casi anche non del posto, che abbandona di tutto. Non abbiamo avuto nemmeno il tempo di gioire per aver ripulito un'area tra le più belle del paese, che subito una concittadina ha segnalato la presenza di un nuovo piccolo cumulo di rifiuti presso il Parco di Is Muras. Ripuliremo anche quella zona». Soddisfazione per i soci di Marevivo. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA