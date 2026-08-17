Rimossi i contenitori del tessile 

C’è la bieca inciviltà da parte di qualcuno, che sembra scambiare per immondezzai degli appositi contenitori deputati al riciclo, ma c’è anche la crisi del settore tessile a livello nazionale ed europeo (difficoltà nel recupero dei materiali e riduzione delle capacità degli impianti) a spiegare il cambiamento appena operato: da venerdì sono stati, infatti, eliminati i 4 appositi contenitori distribuiti in varie zone del paese per il conferimento (e il riciclo, possibilmente) degli indumenti tessili. Ora l’unica modalità prevista è recarsi nell’ecocentro de s’Acqua Sassa e depositare i tessili (non le scarpe che per ora sono da considerare come “secco”) nell’apposito contenitore predisposto. La crisi del settore ha sicuramente inciso nella decisione («è fallita la ditta che gestiva i 4 contenitori del tessile», fa sapere la vice sindaca Maria Elena Lusci) ma a pesare sono state anche le ripetute istantanee degli stessi contenitori ricolmi non solo di tessili non conformi, ma anche di ogni genere di rifiuto. Passeggini, giochi in plastica, telecomandi, dispositivi medici, scarpe e buste di indifferenziato figuravano dentro e fuori dai contenitori anche al momento della loro rimozione. «Immagini scandalose - accusa la vice sindaca - e comportamenti che causano un duplice danno: ambientale ed urbano dato che si contamina il materiale tessile rendendolo non più riciclabile, ma anche economico visto che ovviamente si aumenta la quantità di secco prodotto con inevitabili rincari della Tar». Maria Elena Lusci ricorda anche che «l’abbandono di rifiuti, tessili compresi, comporta sanzioni amministrative di svariate centinaia di euro ed in certi casi anche conseguenze penali».

RIPRODUZIONE RISERVATA