Rimossi i cartelli in mezzo alle strade 

I lavori di ripristino di due tombini in via del Redentore e via Cabras erano terminati da tempo, ma la cartellonistica di segnalazione dell’ostacolo continuava a essere presente, limitando lo spazio in strada.

Da ieri, però, le barriere sono state rimosse, e le due vie sono tornate a pieno regime. Una notizia che fa tirare un sospiro di sollievo ai conducenti che le attraversano ogni giorno: in via del Redentore, infatti, il restringimento della carreggiata causava non pochi disagi in caso di passaggio in contemporanea di veicoli provenienti da sensi di marcia opposti. In via Cabras, invece, l’ostacolo era collocato nella corsia preferenziale, costringendo i mezzi a deviare in quella accanto. Ora che i cartelli sono stati finalmente rimossi, viene ripristinata anche la fermata del Ctm in via del Redentore, all’angolo con via Giulio Cesare, in cui transitano le linee 8, M e QSA.

