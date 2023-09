Rimosse le pompe dalla laguna Locci: «Navigazione più sicura» 

Rimosse dalla laguna le “pompe” della Sardamag. Si tratta di due strutture metalliche contenenti i filtri che venivano utilizzati dallo stabilimento ormai chiuso, per aspirare l’acqua di mare che veniva utilizzata nel trattamento del magnesio nelle vasche all’interno della fabbrica. «Sembra un intervento piccolo ma in realtà ha aspetti benefici per la sicurezza della navigazione e consente di recuperare spazi acquei ora resi fruibili per le esigenze del diporto – dice il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci – migliora anche le possibilità di manovra per le imbarcazioni che già si trovano ormeggiate e il nostro obiettivo è comunque quello di aumentare i posti per il diporto locale. Riteniamo che Igea lo abbia fatto anche grazie all’incoraggiamento della capitaneria di porto, un bellissimo lavoro».

L’invito dell’autorità marittima all’Igea, proprietaria di ciò che resta dello stabilimento, ha avuto esito positivo. La società controllata dalla Regione aveva deciso di intervenire per la rimozione delle gabbie, ormai inutilizzate da decenni perché rappresentavano un pericolo soprattutto per la navigazione notturna, ma anche una brutta immagine dal punto di vista ambientale. Nei giorni scorsi i sub della Coral Reef hanno portato a termine le operazioni liberando da quelle immense gabbie lo spazio di mare antistante il canale della laguna, fronte lungo mare caduti di Nassirya.

