Rimosse le palme dal piazzale della chiesa di Santa Greca 

Non sono passati inosservati i lavori effettuati ieri mattina nel piazzale antistante la chiesa di Santa Greca. I cittadini che transitano per via Nazionale e via Dritta si sono chiesti che cosa ci facessero tutte quelle ruspe e mezzi da lavoro: una parte erano impegnati a ripristinare il manto stradale a seguito dei lavori di passaggio della fibra ottica mentre un’altra a estirpare le palmette a medio-alto fusto posizionate nell’aiuola sinistra della piazza.

Alcuni decimesi non hanno gradito la decisione dell’amministrazione di rimuovere quelle piante: «Apporteremo - spiega la sindaca Monica Cadeddu - in piazza Santa Greca alcune modifiche in vista della prossima festa: sposteremo alcune palme in altre zone della città, tra cui piazza del Volontariato e il parchetto Ferruccio Serafini. Successivamente verranno messi a dimora due ulivi più alti che permetteranno un miglior transito delle persone. Inoltre, per garantire maggiore spazio durante la festa, rimuoveremo temporaneamente quattro panchine che saranno ripristinate subito dopo. Questi cambiamenti sono pensati per migliorare l’esperienza di tutti durante le manifestazioni, per garantire la sicurezza e il comfort dei partecipanti nonché migliorare la visuale degli spettacoli. Ma non solo: ha come obiettivo quello di eliminare sempre di più le barriere architettoniche».

