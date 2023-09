Rimosse le opere contestate  al lounge bar dell’Isolotto 

Indagini sulla legittimità del lounge bar all’Isolotto d’Ogliastra. Dopo la segnalazione della Guardia costiera di Arbatax, la Procura di Lanusei ha aperto un’inchiesta per accertare la regolarità delle opere realizzate.

Sarebbero emerse alcune difformità rispetto alla concessione del 2021. «Ora - dicono gli ecologisti del Gruppo di intervento giuridico - gli esiti degli accertamenti sono chiari: sono state individuate opere non autorizzate sotto il profilo paesaggistico e nemmeno fornite di concessione demaniale e dovranno essere sanzionate e rimosse senza altri indugi». Le opere contestate sono quelle amovibili ricomprese nella Scia e dunque rimovibili nei termini di 120 giorni. Ieri, con 4 giorni d’anticipo sulla scadenza, sono state rimosse.

Gli avvocati Francesco Marongiu e Andrea Cannas assistono la società dei fratelli Luca e Daniele Mascia: «A seguito del rilascio della concessione demaniale, il Suape ha emesso il provvedimento unico riguardante, tra l'altro, la manutenzione straordinaria di un fabbricato esistente. Successivamente la ditta concessionaria ha presentato apposita variante in corso d'opera, anche rivolta al recupero di un secondo manufatto e una ulteriore e autonoma pratica edilizia a zero giorni per il posizionamento di strutture amovibili e ombreggi a supporto dell'attività autorizzata, da realizzarsi sempre all'interno dell'area concessa». (ro. se.)

