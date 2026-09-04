Rimosse le macerie, riaperta via Mereu 

Detriti rimossi e viabilità tornata alla normalità in via Attilio Mereu, nel centro storico di Monserrato, dopo il crollo del muro in ladiri di un’abitazione abbandonata, avvenuto martedì sera. I proprietari dell’immobile hanno provveduto a rimuovere le macerie che avevano reso necessaria la chiusura della strada, consentendo così di liberare la carreggiata dopo pochi giorni.

L’intervento è arrivato dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Tomaso Locci, che aveva imposto la messa in sicurezza e il ripristino entro sette giorni. «I proprietari si sono presentati tempestivamente per prendere accordi con il Comune, rassicurando che avrebbe ottemperato agli obblighi dell’ordinanza, e successivamente hanno sgomberato le macerie», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi.

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