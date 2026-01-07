VaiOnline
Macomer
08 gennaio 2026 alle 00:25

Rimosse 75 carcasse di auto 

L'operazione di pulizia e decoro avviata dalla Polizia locale si è conclusa con la rimozione di ben 75 vecchie auto, abbandonate nel centro abitato e nelle aree periferiche di Macomer. L'operazione, denominata Pulizia di Natale, ha visto gli agenti muoversi in tutto il territorio, col carro attrezzi.

«Abbiamo ricercato prima la collaborazione dei proprietari con risultati lusinghieri. Gran parte dei veicoli fuori uso censiti - dice il comandante della Polizia locale, Alessandro Corrias - sono stati ritirati, senza elevare sanzioni. Abbiamo notificato però una quindicina di verbali, cui seguiranno le notifiche delle ordinanze per la rimozione. Prima di Natale abbiamo chiuso l’operazione nell'area urbana». Ora si proseguirà nelle aree industriali, dove sono presenti veicoli di categorie superiori. Chi li abbandina può essere punito con la reclusione sino a 5 anni, nel caso di veicoli fuori uso non bonificati.

