Rimossa l’edicola distrutta dal ramo di un ficus monumentale 

Sono stati rimossi i resti della rivendita di giornali che lo scorso 15 maggio era rimasta schiacciata sotto il peso del ramo del ficus monumentale, spezzato a causa della presenza di parassiti all’interno del legno.

Un camion con una gru ieri mattina ha portato via ciò che restava dell’edicola mentre a pochi metri di distanza il titolare, Antonio Durzu, come tutti i giorni vendeva i giornali sistemati sul cofano della sua auto in attesa del via libera a ottenere dal Comune un chiosco provvisorio.

L’ipotesi, ventilata dal Comune all’indomani del crollo, di trasferirsi in quello di piazza Ingrao utilizzato recentemente come info point per gli ucraini, è apparsa impraticabile visto che la struttura non è sicura e le serrande si aprono facilmente tanto che vengono spesso forzate da sbandati che frequentano la zona. Durzu è in attesa del via libera del Comune per il piazzamento di un’altra edicola dietro al punto in cui sorgeva la sua ma al riparo da possibili ulteriori cedimenti della pianta.

L’incidente era avvenuto alle 5,30 del 15 maggio scorso, per fortuna quando la rivendita di giornali, una delle più frequentate della città, non era ancora aperta.

