Rimossa l’auto usata come una toilette 

Dopo le proteste dei cittadini, è stata rimossa l’auto abbandonata in via Caboto, proprio di fronte alla scuola, e usata come toilette improvvisata. Ogni giorno, a qualsiasi ora, diverse persone arrivavano, si abbassavano i pantaloni e facevano i loro bisogni davanti alle finestre dell’istituto. Altri vi gettavano dentro buste e rifiuti, neanche fosse un cassonetto.

Quest’anno 37 auto abbandonate sulle strade di Quartu sono state rimosse dalla ditta Sicurezza e Ambiente che opera in convenzione con il Comune: erano state 51 nel 2024. Ce ne sono ancora alcune che attendono di essere portate via: due veicoli incendiati si trovano per esempio nello spazio parcheggio di via Fadda, anche stavolta di fronte a una scuola.

Diversi veicoli, anche senza ruote, sono abbandonati da tempo nello spiazzo sterrato in via Turati. Per rimuoverle, in questo caso, la trafila è più lunga perché anche se su strada pubblica si tratta di un terreno privato. Per quanto riguarda i veicoli abbandonati in terreni e strade pubbliche invece la procedura è più semplice: c’è un primo intervento degli agenti di Polizia locale; quest’ultima trasmette la documentazione alla ditta competente, in questo caso “Sicurezza e ambiente”, che procede. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA