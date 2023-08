Rimossa la X di Musk 

La X gigante e luminosa apparsa all’improvviso sul tetto della sede di Twitter è stata rimossa. Le proteste e le denunce contro il nuovo logo scelto da Elon Musk per il social hanno avuto effetto: le autorità di San Francisco sono riuscite a farla rimuovere per motivi di sicurezza. Una conquista non facile. Agli ispettori infatti è stato negato l’accesso. Poi grazie all’avviso di violazione emesso per l’installazione senza i permessi necessari, Twitter è intervenuta e ha rimosso il nuovo logo.