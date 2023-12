Rimorchio sulla 131 dcn, strada chiusa 

Enormi disagi ieri mattina sulla 131 dcn, quando il semirimorchio di un autoarticolato si è sganciato dalla motrice invadendo buona parte delle due corsie di marcia. Nell’urto il semirimorchio si è danneggiato e si è aperta una grossa falla al serbatoio di gasolio, con il carburante finito sulla carreggiata. L’incidente attorno alle 10.50, al chilometro 75 della corsia in direzione Olbia che l’Anas ha chiuso al traffico, dal bivio di Lula sino a quello per Siniscola la corsia in direzione Olbia. La strada è rimasta chiusa sino alle prime ore del pomeriggio. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Siniscola che hanno provveduto a contenere la dispersione del carburante e alla messa in sicurezza. La polizia stradale ha provveduto ai rilievi.

Incidente nella serata sulla Nuoro-Oliena: due i mezzi coinvolti e tre i feriti, tutti di Oliena. (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA