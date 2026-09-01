“Rimontona” di Cobolli, bene Musetti 

Non c’è mai una giornata priva di emozioni agli Us Open. Ieri all’Italia la terza ne ha riservato tante sul cemento di Flushing Meadows, dopo che la notte aveva consegnato i primi verdetti a Luciano Darderi (favorevole) ed Elisabetta Cocciaretto (contrario). Il merito è di Flavio Cobolli che ha scelto il modo più complicato (e spettacolare) per vincere il match d'esordio a New York. Contro l'argentino Francisco Comesaña n.119 del ranking Atp, l'azzurro ha iniziato malissimo, cedendo per 3-6, 2-6 i primi due set. «Sono andato alla toilette e ho cambiato tutto», racconterà a fine match. Qualunque cosa sia successa, il match è cambiato davvero e il romano ha infilato tre set consecutivi (6-3, 6-4, 6-4), inginocchiandosi dopo lo schiaffo vincente che ha messo fine e a una battaglia di oltre 4 ore e lo ha mandato al secondo turno.

Grande Lorenzo

E a mezzanotte e 40 ora italiana, anche Lorenzo Musetti ha superato il primo turno sconfiggendo in poco più di due ore l’inglese Arthur Fery: 6-3, 6-3, 7-5.

Bravo Luciano

Ha sofferto anche Luciano Darderi, ma lunedì notte, per avere la meglio (6-2 3-6 6-2 7-5) del britannico Harry Wendelken, appena numero 189 del mondo. L’italiano d’Argentina affronterà adesso il ceco Dalibor Svrcina. Non altrettanto, bene è andata, in campo femminile alla convalescente Elisabetta Cocciaretto che è stata eliminata con il punteggio di 6-3 6-2 dalla ceca Katerina Siniakova.

La denuncia di Matteo

Ma a fare notizia nella notte tra lunedì e ieri sono state anche le dichiarazioni di Matteo Berrettini, dopo la vittoria su Stan Wawrinka. Dichiarazioni legate al tema delle scommesse: «È un tema complesso, perché i giocatori, me compreso, in passato hanno ricevuto messaggi. Io stesso ho vissuto momenti in cui non mi sono sentito particolarmente a mio agio giocando con persone, attorno ai campi, che disturbavano la partita, facendo cose che non ritengo legate al tennis», ha raccontato, rispondendo alla domanda di un cronista americano su un nuovo sponsor di Usta e US Open per le scommesse. «Dobbiamo proteggere i giocatori e fare tutto il possibile per creare un ambiente sicuro per tutti», ha aggiunto. «Se non sbaglio, a Indian Wells una tennista italiana ha ricevuto dei bruttissimi messaggi. Mio fratello, al Roland Garros, ha ricevuto messaggi sul telefono con minacce alla mia famiglia dopo che ho vinto una partita. Abbiamo segnalato tutto all’Atp e denunciato tutto».

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