Sampdoria 1

Cagliari 1

Sampdoria (3-5-2) : Tantalocchi, Miettinen (28’ st Lotjonen), Aquino, Migliardi, Porcu, Cecchini, Uberti, Pozzato (28’ st Leonardi), Di Mario (28’ st Conti), Malagrida (618’ st Ivanovic), Montevago. Allenatore Tufano.

Cagliari (4-3-3) : Lolic, Zallu, Palomba, Veroli, Idrissi (29’ st Belloni), Caddeo (29’ st Pintus), Carboni, Cavuoti; Masala (39’ st Deriu), Konate, Vinciguerra (43’ st Pulina). Allenatore Battilana.

Arbitro : Ramondino di Palermo.

Reti : 17’ st Carboni, 37’ st Palomba (aut.).

Come il Cagliari dei grandi: pareggio beffardo per 1-1 a Genova con la Sampdoria per la coppia Battilana-Pisacane all’esordio alla guida della Primavera rossoblù. Ospiti avanti nella ripresa al 62’. Rigore procurato da Carboni che si presenta sul dischetto: il portiere intuisce la traiettoria ma sulla ribattuta è lo stesso numero 8 a depositare in rete. I blucerchiati riequilibrano il match al 82’: conclusione del neo entrato Conti respinta da Lolic, la palla carambola sul corpo di Palomba che fa così autogol. I rossoblù salgono a 29 punti in classifica, momentanemante a +2 sulla zona playout. Torneranno in campo sabato prossimo ad Asseminello con la Juventus.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata