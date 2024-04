rimonta vincente per l’atletico uri 

Atletico Uri 2

Nocerina 1

Atletico Uri (3-5-2) : Tirelli; Jah, Fadda, Esposito (11’ st Cannas, 18’ st Fangwa); Ravot, Fiorelli (8’ st Mari), Melis, Attili, Pisano (42’ st Pionca); Piga, Demarcus. In panchina Atzeni, Rosseti, Barracca, Lubrano, Valentini, Allenatore Paba.

Nocerina (4-3-3) : Fantoni; Mariano, Mazzei, Crasta, Pinna; Maimone (23’ st Liurni), Tuninetti (32’ st Vecchione), Carotenuto; Rossi (34’ st Gadaleta), Cardella, Guida. In panchina Venturini, Garofalo, Dorato, Esposito, Gaetani, Giacinti. Allenatore Nappi.

Arbitro : Piccolo di Pordenone.

Reti : 9’ Guida, 18’ st Attili, 30’ st Mari.

Note : ammoniti Atzeni, Esposito, Mariano; spettatori 300 circa. Angoli 6-2 per la Nocerina. Recupero 1' pt + 5' st.



Uri. Preziosa vittoria in rimonta per l'Atletico Uri che, sul sintetico del Ninetto Martinez, batte per 2-1 la Nocerina. Dopo 9’ dal fischio d'inizio, ospiti in vantaggio con Guida, bravo a seguire un'azione e farsi trovare pronto per la battuta a rete, con Tirelli che non riesce a evitare la rete.

I padroni di casa non ci stanno e trovano il pareggio al 63’ con Attili che recupera un pallone vagante sui diciotto metri e insacca, aiutato da una deviazione della difesa. E a un quarto d’ora dalla fine arriva la rete della vittoria urese, con Mari che insacca di testa il traversone di Attili.



