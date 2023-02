Rimonta vincente della Fiorentina 

Fiorentina 3

Braga 2

Fiorentina (4-3-3) : Sirigu; Dodô (1’ st Terzic), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Bianco (15’ st Castrovilli), Mandragora (30’ st Amrabat); Gonzalez (15’ st Ikoné ), Arthur Cabral, Saponara (30’ st Brekalo). In Panchina Terracciano, Jovic, Duncan, Sottil, Barak, Igor, Kouamé. Allenatore Italiano.

Braga (4-2-3-1) : Tiago Sá; Mendes, Paulo Oliveira, Niakaté (36’ st Serdar Saatçı), Borja; André Castro, André Horta (18’ st Ricardo Horta); Rodrigo Gomes, Pizzi (18’ st Racic), Djaló (27’ st Bruma); Banza (27’ st Abel Ruiz). In panchina Matheus, Gomez, Nuno Sequeira, Roger Fernandes, Gorby, Iuri Medeiros, Pedro Santos. Allenatore Artur Jorge.

Arbitro : Bastien (Francia).

Reti : 17’ André Castro (B), 34’ Djaló (B), 37’ Mandragora (F), 14’ st Saponara (F), 38’ st Arthur Cabral (F).

Note : ammoniti Dodô, Gonzalez, Quarta, Biraghi.

Firenze. La Fiorentina suda freddo, col Braga va sotto di due reti, comincia a temere l’incredibile rimonta ma alla fine recupera lo svantaggio e, da 0-2, vince 3-2 e passa agli ottavi di Conference League dopo il successo per 4-0 in Portogallo all’andata. Dopo le reti di Castro e Djalo per gli ospiti, è stato Mandragora ad accorciare e scacciare gli incubi nel primo tempo. Poi nella ripresa le reti di Saponara e Cabral.