Rimonta Tottenham a Manchester, terzo pari del City 

Il Manchester City è arrivato alla terza partita senza vittorie in Premier League dopo il 3-3 con il Tottenham, che l’ha raggiunto all’ultimo minuto. Questa ennesima prestazione deludente, dopo i pareggi con il Chelsea (4-4) e il Liverpool (1-1), riporta i Citizens al terzo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul quarto, l’Aston Villa. Dopo 14 giornate, i campioni d’Inghilterra e d’Europa in carica sono a -3 dalla capolista Arsenal e a -1 dal Liverpool. Quest’ultimo ha battuto 4-3 il Fulham, mentre i Gunners hanno vinto 2-1 contro il Wolwerhampton. Coraggiosi e offensivi, gli Spurs hanno riportato un punto prezioso dall’Etihad, dove per due volte hanno acciuffato il pareggio, l’ultima con Dejan Kulusevski (90’), mettendo fine a una serie di tre sconfitte. Da segnalare la vittoria del Chelsea per 3-2 sul Brigthon di De Zerbi.

Germania e Spagna

Con un gol del nigeriano Victor Boniface il Bayer Leverkusen pareggia in casa contro il Borussia Dortmund (1-1), restando imbattuto dopo 13 giornate di Bundesliga e sempre in vetta a +3 sul Bayern Monaco, che però ha una partita in meno (sabato non ha giocato per neve). La formazione di Xabi Alonso ha 35 punti su 39: ha vinto 18 volte e ha subito solo due pareggi, con Bayern Monaco (2-2) e Borussia Dortmund (1-1). Infine, nella Liga, il Barcellona batte l’Atletico Madrid con un gol di Joao Felix.

