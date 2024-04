Rimonta super delle Women: faenza domata 

dinamo Sassari 68

faenza basket pr. 63

Banco di Sardegna SS : Raca 12, Carangelo 12, Toffolo 2, Crudo 7, Kaczmarczyk, Hollingshed 17, Joens 18, Spiga ne, Bebbu ne, Fara ne, Togliani. All. Restivo

E Work Faenza : Franceschelli 9, Edokpaigbe 8, Niemojewska 2, Cvijanovic 4, Tagliamento 10, Pe- resson 3, Spinelli 6, Grande ne, Di- xon 8, Brossmann 13. All. Seletti.

Arbitri : Foti, Tallon e Castellaneta.

Parziali : 17-13; 29-32; 37-54.

Note : Tiri liberi: Sassari 14/15; Faenza 8/8. Percentuali di tiro: Sassari 21/66 (12/33 da tre, ro 11 rd 22); Faenza 26/55 (3/13 da tre, ro 7 rd 34).

Sassari. La Dinamo Women rifiuta di chiudere la stagione, recupera con cuore e orgoglio da -17 e batte il Faenza 68-63. Ora la squadra sassarese si giocherà l’ingresso nei playoff scudetto sul parquet del San Martino di Lupari, all’ultima giornata. Le due squadre sono appaiate, quindi chi vince è dentro, chi perde è fuori. Il PalaSerradimigni ringrazia per l’incredibile rimonta e tributa alla squadra di Restivo il meritato applauso.

Davvero una metamorfosi psicologica opposta quella delle due formazioni. Sassari ha iniziato contratta e in attacco ha avuto contributo soltanto da Joens (12 punti a metà gara), ecco perché dopo aver toccato due volte il +6 è andata al riposo sotto: 29-32.

Nella terza frazione la Dinamo è stata irriconoscibile: incerta, sfiduciata, con tanti errori anche banali. Faenza più tranquilla e fluida è andata via e sul -17 sembrava davvero la fine. Invece nell’ultimo quarto la personalità di Carangelo e le tre triple di Hollingshed hanno rigenerato la Dinamo Women che ha iniziato a risalire: 51-58 al 35’ e addirittura sorpasso al 38’ con la quarta tripla di Hollingshed, mentre l’ala Crudo lottava come un’ossessa su ogni pallone. Fenza è andata in tilt, il capitano Carangelo l’ha chiusa dalla lunetta. ( g.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA