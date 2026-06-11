Rimonta storica, NY “vede” il titolo 

New York. La più grande rimonta nella storia delle finali Nba e New York vede avvicinarsi il titolo. I Knicks si prendono gara 4 battendo San Antonio 107-106, portandosi così 3-1 nella serie che vale l'anello del campionato di basket americano: dopo un primo tempo praticamente perfetto, gli Spurs sembravano dover bissare il successo della sfida precedente, e invece hanno dilapidato un vantaggio di 29 punti, subendo la rimonta record che avvicina il quintetto della Grande Mela al trionfo. I Knicks, sostenuti dal tifo di casa e un parterre di vip che contava da Taylor Swift a Spike Lee, ha ora la chance di vincere il suo terzo trofeo, che manca a New York dal 1973. Solo una squadra sotto 3-1 nelle finali Nba è poi riuscita a vincere: i Cavaliers di LeBron James nel 2016 contro i Warriors di Stephen Curry. Per gli Spurs di Victor Wembanyama il rammarico di aver buttato via il match dopo un avvio fulminante e un primo tempo chiuso in vantaggio 76-49, grazie a Dylan Harper (21 punti). A trascinare New York nell'incredibile risalita Jalen Brunson, mattatore con 36 punti 5 rimbalzi e 7 assist: il miracolo che può valere il titolo però lo compie OG Anunoby (33 punti) protagonista del canestro decisivo a 1”2 dalla sirena che ha mandato in delirio il Madison Square Garden. Domenica gara 5 a San Antonio: gli Spurs devono vincere per non consegnare ai NY Knicks un titolo che nella Grande Mela manca da oltre 50 anni.

Finale scudetto in A

L’Olimpia Milano ha superato all’Unipol Forum la Reyer Venezia per 100-80 in gara1 della finale scudetto maschile, al meglio delle 5 partite. Domani sera gara 2 ancora ad Assago alle 20.

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