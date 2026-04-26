Rimonta Samb al 99’: Torres ai playout 

Arezzo 3

Torres 1

Arezzo (4-3-3) : Venturi; De Col, Coppolaro, Chiosa, Righetti; Mawuli (43’ st Viviani), Iaccarino, Ionita (43’ st Gigli); Arena (35’ st Pattarello), Cianci (19’ st Ravasio), Tavernelli. In panchina Trombini, Galli, Casarosa, Renzi, Guccione, Varela, Gilli, Chierico, Cortesi, Di Chiara, Concetti. Allenatore Bucchi.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Zanandrea (31’ st Fabriani); Zecca (26’ st Masala), Brentan, Mastinu (26’ st Diakite), Zambataro (26’ pt Liviero); Di Stefano, Sala; Sorrentino. In panchina Marano, Luciani, Idda, Liviero, Lunghi, Bonin. Allenatore Greco.

Arbitro : Ubaldi di Roma.

Reti : pt 39’ Tavernelli; st 3’ Di Stefano, 10’ Arena, 48’ Pattarello.

Note : ammoniti Zecca, Chiosa, Arena, Pattarello. Recupero: 4’ pt-8’ st. Spettatori: 7.395 (268 ospiti).

Arezzo. Credeva di averle viste tutte la Torres in questa stagione, disgraziata per propri demeriti (molti all’inizio, meno da dicembre in poi) e nessun aiuto della dea bendata; ma quanto accaduto nell’ultima di campionato entra nella sfera dell’inesplicabile. Sconfitta ad Arezzo per 3-1, la squadra sassarese sta per festeggiare comunque la salvezza visto il gol del vantaggio della Vis Pesaro (2-1) arrivato al 96’. Invece nel prolungato recupero Lonardo segna una doppietta al 98’ e 99’ e la Sambenedettese sorpassa al fotofinish i sassaresi, che quindi dovranno giocarsi la permanenza in Serie C nella doppia sfida con il Bra. L’unico vantaggio: in caso di parità di risultati la migliore posizione nella stagione regolare salva la squadra del tecnico Alfonso Greco.

Poca spinta

Davvero un epilogo beffardo e amaro, anche se non era certo il match di ieri quello che poteva garantire la salvezza diretta alla Torres. I toscani allenati dall’ex Bucchi avevano troppa voglia di tornare in Serie B dopo 19 anni e hanno disputato una gara di personalità schiacciando la formazione sassarese come accaduto quasi mai dal ritorno di Greco. Gli ospiti hanno anche pareggiato in apertura di ripresa con Di Stefano, ma dopo 3’ i padroni di casa erano nuovamente in vantaggio e non c’è stata più storia.

La cronaca

Al 10’ su errore di Baldi va via a sinistra Ionita che dal fondo mette sul lato opposto per Mawuli, il quale controlla in area e tira su Zaccagno, uscito bene. Al 13’ palla vagante e Tavernelli dalla trequarti, visto il portiere molto fuori dai pali, tenta un pallonetto leggermente lungo. Cambio forzato al 26’: Zambataro dolorante a una caviglia lascia il posto a Liviero. Al 37’ ancora un’occasione per i toscani: Tavernelli crossa da sinistra e Mawuli a centro area di testa sfiora il palo. Al 39’ Tavernelli riceve dal limite, stoppa, calcia e insacca centrando il vertice sinistro. L’Arezzo raddoppia nel recupero con una girata di Chiosa ma c’è Mawuli davanti a Zaccagno che disturba la visuale del portiere e il gol è annullato.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il pareggio rossoblù: Liviero da sinistra serve Di Stefano che calcia in rete. Al 52’ lancio lungo per Sorrentino, il portiere esce sulla trequarti e l’attaccante cerca il tiro da lontano a porta vuota ma calcia malissimo. Al 53’ Zaccagno respinge il tiro di Ionita. Al 55’ azione dell’Arezzo da sinistra a destra per Arena che riceve in area, converge e mira l’angolo opposto col mancino riportando avanti i suoi. Su punizione al 77’ doppia conclusione ravvicinata di Chiosa ma Zaccagno è bravo a evitare la terza rete. Che arriva al 95’ in contropiede: il neo entrato Pattarello triangola lungo con Ravasio e fa esplodere lo stadio.

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