Rimonta mondiale: Curridori è 11ª 

La più grande triatleta italiana di sempre nelle distanze lunghe è sarda ma regalerà alla Spagna la più grande impresa della sua carriera. Elisabetta Curridori, 35 anni, da Villacidro, ha chiuso all’undicesimo posto (sulle oltre 600 partecipanti, 36 delle quali professioniste come lei) l’Ironman World Championship, a Kailula-Kona (Hawaii). Un risultato clamoroso, conquistato con una gara in rimonta, che l’ha vista al 27° posto dopo i 3,8 km di nuoto e addirittura scivolare al 34° nella prima fase del ciclismo (180 km con saliscendi e vento tipici delle isole pacifiche). Come spesso succede, è stata la maratona finale a decidere non soltanto la vittoria dell’americana Taylor Knibb (8.36’29”) ma anche il recupero dell’atleta di stanza a Banyoles, sesta sui 42,195 km e al traguardo in 9.09’30”. L’Italia esulta per lo storico quarto posto maschile di Gregory Barnaby (il migliore in bici) ma a livello femminile non avrà atlete in classifica, dato che Curridori ha scelto di rappresentare la Spagna.

In ambito age group, riporterà in Sardegna la sudata e meritata medaglia di finisher della gara più leggendaria del mondo anche il bravo Alberto Romagnani, che ha gareggiato tra gli M55-59, tagliando il traguardo poco oltre metà classifica dopo 12 ore e 12’. ( c.a.m. )

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