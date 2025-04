Rimonta Guspini ma per gli spareggi serve un’impresa  

Guspini 2

Terralba 1

Guspini (4-4-2) : Fortuna, Ruggeri (1’ st Figos), Medda, Chessa, Uccheddu, Fadda, Pugliese (1’ st Agostinelli), Piro (28’ st Pusceddu), Cardia, Marci, Mboup. In panchina Saba, Zucca, Pinna. Allenatore C. Dessì.

Terralba F. Bellu (4-4-2) : A. Orrù (24’ st Cabasino), Lasi, Poddesu (32’ st Tronu), La Macchia, Uliana, Ciarniello, Soddu (22’ st Cammarota), Porru, L. Orrù, Frongia (11’ st Atzori), Pitzalis (13’ st Cherchi). In panchina Corda, Foddis, Piras, Onnis. Allenatore D. Porcu.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : pt 11’ Pitzalis; st 20’ Marci, 37’ Uccheddu.

Note : espulso Uliana; ammoniti Piro, Figos, Uccheddu, Marci, Pugliese.

Guspini. Cade il Terralba, si rialza il Guspini che in rimonta e grazie a un secondo tempo in crescendo porta a casa una vittoria bella quanto forse inutile in prospettiva playoff.

L’avvio

Speculare lo schieramento tattico schierato dai due mister e gara interessante fin dalle prime battute. Gli ospiti partono meglio e da un suggerimento di Ciarniello concretizzato da Pitzalis all’11’ nasce il vantaggio ospite.

Il secondo tempo

Nella ripresa i padroni di casa si riappropriano del match: rimodellati da Dessì nell’intervallo a trazione anteriore con gli ingressi di Agostinelli e Figos, costringono alla resa ragazzi di Porcu costretti anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Uliana. Una partita da 10, come il numero della sua maglia, per capitan Marci, che rimette in equilibrio il match al 20’ dopo diverse incursioni in area ospite. Ma è una partita da 10 anche per Federico Uccheddu che, oltre ad aver confezionato l’assist in occasione del gol del pari con un imperioso colpo di testa, quando si era ormai ai titoli di coda corregge in rete imparabilmente per Cabasino il suggerimento su calcio d’angolo di Fadda.

Elogi

Ottime le prestazioni di Fortuna da una parte e di Orrù e Cabasino dall’altra, chiamati in diverse occasioni agli straordinari.

RIPRODUZIONE RISERVATA