rimonta e vittoria: la nuorese salta al comando 

Santa teresa 2

Nuorese 3

Santa Teresa (3-4-3) : Pedelacq; Kemache, Braga, Traore; Moussa, Owen (10’ st Zupel), Generoso, Ziani; Ortiz (27’ st El Ardoudi), Djedje, Siamparelli (17’ st Vita). In panchina Ferraro, Leeroy, Secci, Sanna, Alluttu, Casu. Allenatore Ciarolu.

Nuorese (3-4-3) : Ruggiu; Dessolis, Floris (17’ st Catte), Puddu; Cadau, Carraro, Tanda (34’ st Piredda), Cossu (12’ st Caggiu); Argiolas (34’ st Todde), Manca, Cocco (23’ st Filia). In panchina Mascia, Demurtas, Pitirra, Barracca. Allenatore Bonomi.

Arbitro : Cattaneo di Novara.

Reti : nel pt, 9’ Siamparelli; nella ripresa, 14’ Siamparelli, 33’ Manca, 39’ Todde, 45’ Carraro.

Note : ammoniti Traore, Owen, Djedje (S), Floris, Carraro e Todde (N). Recupero 3’ pt, 7’ st. Spettatori circa 400.

Santa Teresa. La Nuorese ribalta il Santa Teresa ed è prima in classifica. I galluresi (a secco di vittorie) perdono in casa in modo clamoroso nella quarta di Eccellenza: fino alla mezz’ora della ripresa conduce la squadra di Ciarolu con doppietta di Siamparelli, poi vengono fuori gli ospiti, che con Manca, Todde e Carraro espugnano il “Buoncammino”.

