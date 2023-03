Rimonta Caprera, Cagliari sconfitto 

La squadra capitanata da Giorgia Casula infatti viaggia a punteggio pieno avendo già osservato il turno di riposo e dovendo recuperare il primo aprile la gara col Maracalagonis (rinviata domenica scorsa e valida per la quarta giornata). L’altra sfida giocata tre giorni fa ha messo di fronte Torres e Maracalagonis, recupero della seconda giornata. Le sassaresi non hanno avuto difficoltà ad imporsi sulla squadra biancoblù con un 15-0 che vale il primo successo stagionale in tre gare. Le maresi invece hanno incassato la seconda sconfitta su due partite giocate e chiudono la classifica a quota zero punti. Domenica riceveranno il Caprera, mentre la sfida di cartello della quinta e ultima giornata di andata sarà quella tra la Torres e la Tharros (sabato). Riposa il Cagliari. Intanto domani, agli ordini del selezionatore Giuseppe Panarello, si terrà il raduno della Rappresentativa femminile per il Torneo delle Regioni 2023. Convocate venticinque giocatrici.

Parte bene il Caprera che dopo sei minuti sblocca la gara con Do Amaral su punizione. Ma il vantaggio dura poco: Puliga al 28’ firma l’1-1 e poi, dopo l’intervallo, Gasmi sigla il vantaggio ospite al 58’. Un rigore al 72’ di Do Amaral riporta il risultato in parità. Nei minuti finali prima Croce e poi Camara (nel recupero) firmano il contro sorpasso e il definitivo 4-2. Con questo successo (il secondo stagionale) la squadra allenata da Angelo Cossu aggancia le rossoblù a sei punti in una classifica che vede anche la Tharros nel terzetto di testa seppur con una partita in meno.

Il Caprera si aggiudica il big match della quarta giornata del campionato di Eccellenza femminile. La squadra neroverde piega per 4-2 il Cagliari al termine di una gara rocambolesca che le locali riescono a vincere solo in un finale di gara arrembante.

Doppietta di Do Amaral

Rossoblù sconfitte

In serie B la Torres esce sconfitta dallo scontro con il Napoli. Alle ragazze di Mauro Ardizzone non basta un ottimo primo tempo per evitare il ko contro le partenopee: Del Estal, Di Marino e Gomes nella ripresa fissano il 3-0 finale. Le sassaresi (quartultime con l’Arezzo) hanno un margine che si è ridotto a tre punti sulla zona retrocessione e domenica riceveranno la capolista Lazio per la ventiduesima giornata. In serie C altro stop per il Su Planu, sconfitto a Ivrea contro l’Independiente con un netto 5-0. A cinque giornate dal termine solo la matematica non condanna le cagliaritane alla inevitabile retrocessione diretta in Eccellenza.

