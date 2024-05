Rimonta abbasanta al 92’, poi esplode la festa il Santa Giusta retrocede in Prima categoria 

Abbasanta 2

Santa Giusta 1

Abbasanta (4-3-1-2) : Mele, Marcis, El Marrakchi, Usai (36' Jaiteh), Cossu, Leone, S. Salaris (22' st Medde), Bachis (15' st Cariga), Manca, Basciu (15' st Cabiddu), Porcu. Allenatore Contini.

Santa Giusta (4-2-3-1) : Parisi, Frau, Scanu, Caballero, Pavcic, Corona (36' st Laconi), Pibiri, Simbula (35' st Lodeiro), Fernandez, Iesu, Piras (22' st Dayawa). Allenatore Piras .

Arbitro : Cozzolino di Oristano.

Reti : 20’ pt Pibiri, 32’ st Porcu, 47’ st Leone.

Note : recupero 5’ pt e 8’ st. Angoli 4-3. Ammoniti Fernandez, Porcu, Basciu, Marcis, Espulso Manca.

Abbasanta. L’Abbasanta compie un’impresa e riesce a salvarsi, mandando il Santa Giusta in Prima categoria. Sembrava impossibile dopo il vantaggio dei gialloverdi a metà primo tempo, ma il pareggio di Porcu nell’ultimo quarto d’ora riesce a stimolare l’orgoglio dell’Abbasanta: il capitano Leone regala la gioia a compagni, dirigenti e tifosi al 92’. Finisce 2-1, esattamente come all’andata quando vinse il Santa Giusta che però in campionato era arrivato un punto dietro i padroni di casa. Grande merito va al tecnico Andrea Contini, che ha preso l’Abbasanta a quota 2 punti dopo 11 giornate.

Le emozioni

Dopo una fase iniziale di tensione, ospiti in vantaggio: punizione di Iesu dalla trequarti, la difesa respinge al limite e Pibiri al volo beffa Mele.Per i padroni di casa ci prova El Marrakchi di testa su una punizione di Porcu, palla alta di poco. Nella ripresa all’11’ Pibiri impegna Mele che respinge di piede. Poi cross di Cariga, e Stefano Salaris davanti alla porta non arriva per un soffio. Al 31’ fallo su Porcu in area: rigore. Lo batte, Parisi respinge ma Porcu ribadisce in rete. Al 45’ gol di Lodeiro annullato per fuorigioco. Nel 2’ di recupero il gol che vale la salvezza: traversone di Porcu in area, Parisi esce alto ma non trattiene e Leone appoggia in rete. Nel lunghissimo recupero qualche scaramuccia, un rosso a Manca e due alla panchina dell’Abbasanta.

