Rimini sparisce, la Torres si ferma 

Il Rimini è stato escluso dal campionato. La messa in liquidazione volontaria ha portato all'inevitabile fine. La gara di domenica al “Neri” in terra romagnola è stata annullata. Tutti i giocatori della formazione romagnola saranno svincolati e quindi sono tesserabili. Chissà se la Torres tenterà di ingaggiarne qualcuno per provare a rinforzarsi prima della riapertura del mercato, nel mese di gennaio.

Ieri mattina dopo la riunione del GOS, il Gruppo Operativo Sicurezza, è stato comunicato che non si sarebbe disputata la partita in programma domenica alle 12.30. Gara che peraltro prevedeva il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi sardi. La società sassarese ha quindi annullato il viaggio, per la formazione di Greco un turno di riposo dove sarà spettatrice interessata, domani, delle gare Forlì-Bra e Gubbio-Livorno, domenica di Juventus Next Gen-Perugia e di Pontedera-Carpi, tutte partite che coinvolgono le concorrenti dirette alla salvezza.

La formazione di Greco riprenderà il campionato domenica 7 dicembre con il match al “Vanni Sanna” contro il Pineto.

La nuova classifica

La Torres si ritrova ultima, ma la retrocessione diretta c'è già stata in pratica, quella del Rimini. La squadra sassarese deve quindi ora puntare a risalire la classifica per cercare una posizione più comoda nei playout.L'esclusione del Rimini porta all'annullamento dei risultati delle partite che le avversarie hanno disputato contro i romagnoli. A perderci è soprattutto il Pontedera, che ha battuto il Rimini 2-1 ma senza quei tre punti scende a 12 e si ritrova in zona playout, col Livorno che invece esce dalla zona spareggi, grazie anche al successo nell'ultimo turno contro la Torres. Il Perugia invece aveva perso in casa per 1-0 e resta a 12 ma guadagna una posizione perché l'annullamento del colpaccio del Bra (2-1) fa scendere la squadra piemontese a 10 punti, appena 2 in più della Torres. I rossoblù sono quindi ultimi ma è ridotta la distanza dal quintultimo posto: da -6 a -4. Il ritardo dalla quintultima (ora quartultima senza il Rimini) è fondamentale, perché se al termine del campionato ci sono più di 8 punti di differenza, non si disputano gli spareggi e la peggio piazzata retrocede direttamente. Stesso discorso nel caso dell'altro abbinamento che a oggi vede il Perugia a +2 sul Bra.

Mentre la Torres starà ferma, le concorrenti dirette giocheranno e potrebbero quindi fare punti. L'unica altra formazione che osserverà il turno di riposo è il Livorno.