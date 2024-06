Rimini, prima maglia gialla 

Gino Bartali è il “mossiere” ideale della prima volta del Tour de France dall’Italia. La Grande Boucle numero 111 scatta oggi da Firenze e passa subito da Ponte a Ema, il paese di “Ginettaccio”, per puntare verso la Romagna. È un Tour strano, che si concluderà con una complicata crono a Nizza (e non sugli Champs Elysée, vista la quasi contemporaneità con le Olimpiadi di Parigi) e che stana subito i pretendenti alla maglia gialla finale con una tappa di durezza inedita. La Firenze-Rimini, di 206 km, con ben 7 gpm, si presta subito alla battaglia. Meglio così, perché la prima domanda alla quale tutti cercano risposta è: come sta Jonas Vingegaard?

Campione uscente

Il danese della Visma-Lease a bike, vincitore delle ultime due edizioni, torna alle corse dopo la terribile caduta del 4 aprile al Giro dei Paesi Baschi in cui ha rischiato la carriera e perfino la vita. Nella presentazione di giovedì in piazzale Michelangelo si è detto fortunato per essere riuscito a presentarsi al via. Tutto quello che verrà sarà un guadagno per lui, mentre il suo arcirivale della Uae Emitates, Tadej Pogacar porterà sulle spalle il peso del pronostico e del tentativo di un’impresa che nessuno riesce a realizzare dal 1998. Per questo lo sloveno, magari domani alla partenza, chiederà una “benedizione” speciale a Marco Pantani, ultimo a realizzare l’accoppiata Giro-Tour, dalla cui Cesenatico scatterà la seconda tappa. Favoriti conclamati sono Primoz Roglic (Red Bull-Bora) e Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), ma altri hanno ambizioni di alta classifica, forse anche Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a pois nel 2023. I pochi italiani al via cercheranno (magari già oggi) una successo di tappa.

