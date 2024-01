«Rimettiamo in moto Lanusei» 

Via Roma poco curata, scarsa illuminazione pubblica, verde pubblico abbandonato, decoro urbano carente, bisogno di lottizzazioni per evitare che le famiglie scappino negli altri paesi e, neanche a dirlo, i parcheggi nell’occhio del ciclone durante l’assemblea pubblica del comitato “Salviamo il Salvabile”.

Un’ottantina di persone venerdì sera hanno riempito la sala consiliare del municipio per discutere di ciò che non va nella cittadina e proporre qualche soluzione a breve termine per rivitalizzare la comunità. I punti critici e le proposte saranno messe nero su bianco e presentate all’amministrazione. Il malcontento ha avuto rappresentazione grafica con un reportage fotografico delle condizioni in cui versa la cittadina, nel centro urbano e fuori, paragonata a Bagdad. Moderatore e promotore del comitato Luca Cuboni, commerciante che ha presentato l’iniziativa. «Vogliamo vivere una vita qualitativamente decente a Lanusei. Siamo una cartolina che si affaccia sul mare, abbiamo il bosco, abbiamo gli artisti, il museo, abbiamo bisogno di lottizzazioni. Noi diamo vita a un circuito, l’amministrazione deve occuparsi di un progetto generale non improvvisato. Qui manca il bello e su questo si deve lavorare. Noi interveniamo per ridare vita intanto a via Roma, è un input per il risveglio. Un’occasione per capire il sentimento generale per avere poi un confronto con l’amministrazione che dovrà darci delle risposte concrete. Abbiamo diritto di avere un resoconto su quanto fatto e su quanto è in programma. Chiediamo un po’ di riqualificazione. Ci stiamo già muovendo per ricostituire il Ccn così da coinvolgere sempre più persone».

Tra gli interventi, quello di Luca Manias, imprenditore del settore dell’arredamento: «Gli amministratori possono non piacerci ma gli sgambetti non servono alla comunità. L’iniziativa deve partire da noi, non dal Comune», Il vero freno? La mancanza di progetti. «Non c’è nessuno che li realizza», incalza Manias. «Abbiamo deciso che dobbiamo fare qualcosa per il paese? Allora ci mettiamo in moto e facciamo le cose. Il lanuseino deve scendere dal piedistallo e fare un po’ di autocritica anche perché quando facciamo le cose tutti insieme le facciamo molto bene. Ha senso il movimento, non ha senso se ha una funzione di boicottaggio e preparazione elettorale. Servono persone attive che partecipino, che siano presenti. Dobbiamo fare società, comunità».

In piena crisi dei servizi, cosa deve diventare la cittadina? Darsi una vocazione turistica? Perseverare con i servizi? Anche di futuro ha discusso l’assemblea, con un dibattito acceso fra le varie posizioni e su chi vede che da decenni manchi una visione complessiva. «Ma abbiamo pensato a cosa vogliamo essere da qui ai prossimi 30 anni?», si è chiesto Salvatore Tegas, imprenditore del digitale. «A cosa fare di questo paese? Manca un progetto unico. Bisogna trovare un’identità e il resto viene di conseguenza. È l’unico modo per essere competitivi».