«Rimettete in funzione la fontana del parco» 

È lì da quasi 20 anni, ma gli habitué della zona giurano di non averla mai vista in funzione. In effetti, rimase all’asciutto da subito. Ecco perché la struttura circolare del parchetto tra via Caracalla e via Porto Botte, a Monserrato, più che a una fontana, somiglia a una vasca vuota, utilizzabile al massimo per sedersi. «Ora che è stata rimessa in funzione quella in centro, speriamo si ricordino anche di questa», auspica Claudia Porcu. «Ha funzionato solo per i primi mesi, dopodiché è stata abbandonata e non ci ha più messo mano nessuno», aggiunge Franco Manca, che lavora in zona.

Dal Comune rassicurano: come per quella di via del Redentore, proprio in questi mesi è in corso la progettazione di un intervento di riqualificazione anche sulla struttura in via Caracalla. Nascerà una nuova fontana “a sfioro” sulla pavimentazione, dunque senza alcun bordo, con la possibilità per i più piccoli di rinfrescarsi in estate. (d. l.)

