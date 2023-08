«Rimettete a posto il cartello per le affissioni dei necrologi» 

Da quando sono stati ultimati i lavori di rifacimento di una parte di Piazza De Gasperi, non c’è più il cartello delle affissioni dei necrologi. Sono gli stessi cittadini residenti nella zona a porre l’accento sul problema, mettendo in evidenza che ormai da qualche anno, gli spazi sono stati ridotti e venire a conoscenza della dipartita delle persone è sempre più difficile. «Soprattutto gli anziani - dice Francesco Piras - che per per sapere qualcosa in merito ai propri cari , amici o parenti defunti, devono recarsi altrove. Segnalo quindi il disagio che tale inadempimento arreca soprattutto a chi non ha né il tempo e magari neppure la voglia di controllare i vari profili delle agenzie funebri sui social o recarsi altrove». (s. g.)

