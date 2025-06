«Rimette in ordine situazioni bloccate da tempo» 

Con l’approvazione del decreto Salva Casa anche in Sardegna, la domanda è semplice: quali saranno gli effetti concreti su compravendite e affitti nel territorio dell’Isola? Il mercato immobiliare avrà effetti positivi da questa normativa?

La risposta arriva da Marco Mainas, presidente di Fimaa Sud Sardegna, la Federazione italiana mediatori e agenti affari che aderisce a Confcommercio: «Il vantaggio è che si possono sistemare alcune difformità che già esistevano e che creavano problemi». Non si tratta di una rivoluzione, né di un provvedimento che cambia radicalmente le regole del gioco. Ma il Salva Casa introduce strumenti utili per regolarizzare immobili che avevano difficoltà dal punto di vista urbanistico, rendendoli finalmente commerciabili o affittabili. Negli ultimi anni, infatti, le nuove norme hanno reso impossibile commercializzare immobili con anche piccole difformità rispetto alla concessione edilizia.

«Non bisogna intenderlo come un condono – chiarisce Mainas – ma come un’opportunità per rimettere in ordine situazioni edilizie bloccate da tempo». Il riferimento è a piccole irregolarità che impedivano, di fatto, la vendita o l’utilizzo di interi immobili: superfici non perfettamente conformi, minime variazioni rispetto al progetto originario, locali fuori misura rispetto ai parametri minimi. Aspetti tecnici che, pur non compromettendo la sicurezza o la funzionalità degli edifici, rappresentavano un ostacolo formale.

Mainas ricorda che la Sardegna si era già mossa sul tema: «Come Fimaa avevamo già organizzato un convegno dedicato, prima ancora che il decreto fosse recepito dalla Regione. Ora speriamo che la versione definitiva sia davvero operativa, con alcune variazioni rispetto al testo nazionale». Il riferimento è alla possibilità – contenuta nel decreto – di commercializzare immobili anche se non rispettano pienamente le dimensioni minime previste dalle norme, in determinate condizioni.

«Non è che cambi tutto – conclude –. Con l’edilizia libera già era possibile sistemare alcune situazioni. Il Salva Casa è qualcosa in più, un passo ulteriore per regolarizzare ciò che era già stato edificato con leggere difformità». (fr. m.)

