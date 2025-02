Rimesso a nuovo  il collegamento per la Statale 131 

Un altro tassello importante per la sicurezza degli automobilisti in uscita da Nuraminis verso la Statale 131. Ieri, con un cantiere lampo, è stata bitumata l’arteria di prolungamento della via Satta, che rappresenta una delle uscite obbligate per chi in auto vuole raggiungere la complanare R4, e da qui la 131, dopo la demolizione (nell’ambito dei lavori di ammodernamento della Carlo Felice) del cavalcavia sulla Provinciale 54 Nuraminis- Serramanna, che dovrà essere ricostruito.

Nella giornata di ieri la via Satta, sulla quale si erano concentrate molte lamentele per il suo dissesto, è stata chiusa al traffico (in alternativa gli automobilisti hanno usato l’altra uscita di via Villasor, per consentire i lavori.

«Si tratta di un intervento eseguito con fondi del bilancio del comune di Nuraminis», commenta il primo cittadino Anni, che giustifica l’esborso per le casse comunali: «I tempi di Anas e società Aleandri non rispecchiano le esigenze dei cittadini. Tempi troppo lunghi per risolvere situazioni problematiche segnalate più volte. pertanto ho richiesto all'ufficio Tecnico di sistemare la viabilità, almeno quella su cui abbiamo disponibilità delle aree, appena il tempo l'avesse permesso», conclude Anni. Il sindaco qualche giorno fa aveva chiesto all’Anas di creare una bretella tra la stessa complanare in continuità con la sp 54, e ripristinare così un regolare collegamento con Serramanna.

