Rimesso a nuovo il centro sportivo della Frassati 

Dopo un’attesa lunga e travagliata, l’Asd Frassati, storica associazione sportiva iglesiente con oltre 40 anni di attività, ha finalmente ricevuto le chiavi del nuovo centro sportivo nel cuore della città. Il progetto “Frassati Sport”, vincitore nel 2021 del prestigioso bando nazionale “Sport e Periferie 2020”, punta a rivoluzionare l’offerta sportiva del territorio, introducendo impianti di padel e calcio a 8. Con un investimento complessivo di circa 778.000 euro, finanziato per il 90 per cento dal bando e per il restante dieci per cento dalla Frassati, il centro sportivo è stato concepito come un luogo inclusivo e green. Tuttavia, il percorso verso la realizzazione non è stato privo di ostacoli. I lavori, inizialmente previsti tra marzo e agosto 2023, si sono conclusi con un ritardo di oltre due anni, portando la società vicina al fallimento. Ma i dirigenti nonostante i problemi guardano al futuro. La società ha organizzato lo scorso 2 agosto un evento chiamato “Nomadi sportivi”, nel quale ha illustrato nel dettaglio il progetto del Frassati Sport Center, che prevede un orto urbano per l’educazione ambientale, eventi multisportivi in collaborazione con altre società, tornei internazionali di calcio giovanile e iniziative inclusive per persone fragili.

