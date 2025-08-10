VaiOnline
Iglesias.
11 agosto 2025 alle 00:25

Rimesso a nuovo il centro sportivo della Frassati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo un’attesa lunga e travagliata, l’Asd Frassati, storica associazione sportiva iglesiente con oltre 40 anni di attività, ha finalmente ricevuto le chiavi del nuovo centro sportivo nel cuore della città. Il progetto “Frassati Sport”, vincitore nel 2021 del prestigioso bando nazionale “Sport e Periferie 2020”, punta a rivoluzionare l’offerta sportiva del territorio, introducendo impianti di padel e calcio a 8. Con un investimento complessivo di circa 778.000 euro, finanziato per il 90 per cento dal bando e per il restante dieci per cento dalla Frassati, il centro sportivo è stato concepito come un luogo inclusivo e green. Tuttavia, il percorso verso la realizzazione non è stato privo di ostacoli. I lavori, inizialmente previsti tra marzo e agosto 2023, si sono conclusi con un ritardo di oltre due anni, portando la società vicina al fallimento. Ma i dirigenti nonostante i problemi guardano al futuro. La società ha organizzato lo scorso 2 agosto un evento chiamato “Nomadi sportivi”, nel quale ha illustrato nel dettaglio il progetto del Frassati Sport Center, che prevede un orto urbano per l’educazione ambientale, eventi multisportivi in collaborazione con altre società, tornei internazionali di calcio giovanile e iniziative inclusive per persone fragili.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus.

Turismo, non è un’estate da record

Ieri guasto al radar di Decimomannu, raffica di ritardi per i voli su Elmas 
l Cossu, Fresu, L. Piras
Il caso

Allarme botulino, si indaga sull’origine del guacamole In Calabria 5 medici nei guai

La morte di Roberta Pitzalis, oggi l’autopsia Restano gravi le condizioni dell’undicenne 
Francesco Pinna
Il giallo

Delitto di Buddusò, nella pistola la chiave per scoprire il killer

L’assassino è fuggito a piedi Ricerche concentrate nel sud Sardegna 
Emanuele Floris
Il caso

La Regione vuole comprare Serpentara

Il piano della Giunta: 800mila euro per acquisire l’isola del parco di Villasimius  
Il caso

«Stipendi bassi, serve una svolta»

Le opposizioni: «Subito una legge per aumentarli». FI: «Si tagli l’Irpef» 
Firenze

Roncolate alla moglie davanti alle figlie

In fin di vita una 43enne colpita al torace e alla testa: arrestato il marito 
il conflitto

Mosca: «Europei, imbecilli nazisti»

Ma l’Ue non cede: «L’integrità territoriale dell’Ucraina non si discute» 