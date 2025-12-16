VaiOnline
Guspini.
17 dicembre 2025 alle 00:24

Rimessa a nuovo la scuola “Fermi” 



Giù i ponteggi a Guspini dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione esterna dell’edificio scolastico “Enrico Fermi” in via Marchesi. L’intervento del Comune, costato 288.640 euro, ha riguardato il rifacimento delle facciate e una serie di opere complementari che, nel loro insieme, hanno migliorato in modo significativo non soltanto l’aspetto estetico della scuola, ma anche le condizioni di funzionalità e sicurezza del plesso che ospita gli studenti della scuola secondaria di primo grado. È stato inoltre posizionato un nuovo pannello che indica il nome dell'istituto.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, il quale ha sottolineato che «l’impegno dell’amministrazione comunale per un’edilizia scolastica moderna e sicura prosegua senza sosta». Lo stesso Serru ha evidenziato che «gli uffici sono già al lavoro su nuovi progetti di completamento, con l’obiettivo di partecipare ai bandi e attrarre ulteriori finanziamenti», aggiungendo che «una particolare attenzione sarà dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche e alla valorizzazione degli spazi esterni, per rendere la scuola sempre più inclusiva e accogliente».

La scuola media intitolata a Enrico Fermi da tempo mostrava la necessità di interventi strutturali in grado di risolvere i punti critici che sono emersi nel corso degli anni, legati al progressivo deterioramento dell’edificio.

