Rimessa a nuovo la palestra di via Foscolo 

Una scuola più bella a misura di studente con più spazi ricreativi dedicati alla fruizione dei pasti e al benessere fisico. Così la nuova amministrazione comunale nei fondi dell’avanzo di amministrazione ha aumentato le somme da mettere a disposizione sia per i lavori per le le scuole di via Foscolo (la palestra e gli spazi esterni) che per il completamento della mensa di via Paganini.

Lo rimarca il sindaco Stefano Altea: «Si tratta di un impegno di spesa aggiuntivo importante: 140mila euro per via Paganini e 35mila per via Foscolo, a fronte di un finanziamento iniziale rispettivamente di 436mila euro e 350mila euro. Questo sforzo significativo, voluto dall'assessore Claudia Pinna, dimostra l'attenzione che questa amministrazione vuole riservare al settore dell'istruzione».

In via Foscolo sono appena terminati in una delle due palestre dell’istituto, che ora sarà di nuovo a disposizione di studenti e associazioni del paese. In via Paganini gli spazi della mensa saranno interamente rinnovati e saranno a disposizione degli studenti della primaria, che usufruiscono del tempo pieno e dei pasti a scuola. Così la scuola avrà uno spazio mensa completamente nuovo e gli alunni potranno usufruire di un ambiente gradevole e accogliente per consumare i diversi piatti previste nel menu quotidiano. (g.pit. )

RIPRODUZIONE RISERVATA