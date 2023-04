Rimescolate le deleghe in Giunta  

A Portoscuso c’è un rimescolamento delle deleghe nella Giunta guidata da Ignazio Atzori.

I Servizi sociali, seguiti fino a qualche giorno da dall’assessora Ornella Pilisio, sono passati all’assessora Monica Napoli; la delega per i Rapporti con le associazioni ha fatto il percorso inverso ed è passata da Napoli a Pilisio. Altro cambiamento riguarda la delega ai Servizi tecnologici, originariamente nelle mani di Attilio Sanna (che mantiene Sport, turismo e spettacolo, patrimonio, commercio e artigianato) e ora trasferita al consigliere delegato Enrico Atzei. Minoranza all’attacco: «A neanche un anno dalle elezioni, una bocciatura per due assessori e di una promozione per un assessore e un consigliere - dice Rossano Loddo, del gruppo Portoscuso Rinasce - un chiaro segnale di problemi interni alla maggioranza». Il sindaco smentisce: «Nessuna bocciatura - sottolinea Atzori - ma un semplice accordo tra assessori dettato da motivazioni personali». (a. pa.)

