Rimedio, una fede senza tempo 

Oristano brucia tutto e troppo velocemente meno due appuntamenti: la Sartiglia e l’8 settembre per la Madonna del Rimedio. La corsa carnevalesca è storia laica con ombre religiose, il Rimedio è vincolo di fede con venature festaiole. Se dalle 4 del mattino giovani e anziani, uomini e donne raggiungono a piedi la basilica e dalle 5 alla prima messa (celebrata dal rettore della Basilica monsignor Gianfranco Murru) assiste una folla di fedeli e così ogni ora fino all’ultima messa della mattinata a mezzogiorno, è segno che un amore immenso lega la città alla Madonna.

La fede

L’arcivescovo Roberto Carboni lo sottolinea aprendo l’omelia della messa nel sagrato. «Già da quando ci si muove dalla propria casa per venire a questo Santuario mettiamo in movimento il nostro cuore con l’intenzione di portare alla madre del Signore le nostre gioie e speranze, le sofferenze e le fatiche». Il Rimedio è Oristano. «Nutriamo affetto per la città che deve ancora manifestare al meglio la propria vocazione all’accoglienza, valorizzare la propria bellezza. Ogni cittadino è chiamato al rispetto dei luoghi, a fare la propria parte con senso civico».

La festa

È l’ora della festa: i carboni ardenti che sprigionano fumi e profumi di muggini, il bancone di arrosti vari Golden pork; maialetti, torroni, panini, gelati. Le candele benedette e ancora le bancarelle con vari prodotti fanno da contorno al santuario. Anche questa è la festa del Rimedio, cuore e tradizione oristanese che ogni anno rivivono.

