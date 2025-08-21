VaiOnline
L’ordinanza
22 agosto 2025 alle 00:40

Rimedio,  rivoluzione nel traffico 

I dissuasori colorati nel ponte sul Tirso sono un segnale chiaro. I festeggiamenti per la Madonna del Rimedio sono imminenti e scatta già la mini rivoluzione nel traffico. Per consentire ai fedeli di raggiungere il santuario in sicurezza, il Comune ha disposto la chiusura di una parte del ponte Tirso: la corsia destra fino a giovedì 25 settembre sarà destinata solo ai pedoni, il traffico veicolare sarà deviato sulla corsia di sinistra. L’ordinanza della polizia locale stabilisce inoltre il divieto di sorpasso e il limite di 30 chilometri orari.

Le celebrazioni

Domani intanto si aprono le celebrazioni: alle 17.30 il rosario, poi la messa e alle 19 nella Basilica sarà presentato il lavoro di restauro degli ex voto. Domenica dopo la messa delle 18, si terrà un concerto mentre giovedì prossimo dopo il rosario alle 17.30, è in programma l’offerta del cero da parte del sindaco. Da venerdì 29 a sabato 6 settembre si terranno le novene: alle 7.15, alle 17 e alle 21. Sabato 6 settembre al termine della novena delle 21 ci sarà l’intronizzazione del simulacro della Madonna. Domenica 7 messe dalla mattina, quella delle 19 sarà presieduta dall’arcivescovo emerito Ignazio Sanna. Lunedì 8, nel giorno della festa, celebrazioni per tutta la giornata e alle 18.30 quella nel piazzale della Basilica presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni. Il 9 celebrazioni per gli ammalati, dal 10 al 18 la seconda novena.

