Rimedio, rivoluzione al viadotto 

La “mega rotatoria” ai piedi del ponte Tirso, annunciata da tempo dal Comune, resta ancora ferma ai blocchi di partenza, la Provincia si rimbocca le maniche e interviene concretamente sulla viabilità di uno dei nodi più delicati dell’area urbana. Un progetto da oltre un milione di euro, finanziato dal ministero delle Infrastrutture, metterà mano al ponte nuovo sul Tirso e alla rotatoria sulla Provinciale 54 (ponte Tirso): due punti nevralgici per la mobilità tra Oristano e l’hinterland.

Il progetto

Firmato dall’ingegnere Giorgio Murtas di Cagliari, il progetto prevede un importo a base d’asta di 740mila euro. I lavori dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre, gli elaborati esecutivi saranno pronti entro la fine di luglio per consentire l’indizione della gara entro l’estate. «Non potevamo più aspettare – afferma l’amministratore straordinario della Provincia, Battista Ghisu – Il ponte ha già evidenziato grosse criticità e l’area della rotatoria è stata spesso teatro di incidenti: abbiamo il dovere di intervenire». Da tempo il viadotto che da Oristano conduce al Rimedio lancia segnali d’allarme: lo scorso anno più volte è stato chiuso a causa del deterioramento dei giunti, sostituiti d’urgenza. Ad aprile alcuni calcinacci si erano staccati dal cavalcavia del Rimedio, con conseguenti deviazioni e disagi al traffico. Ora, questo intervento punta a risolvere alla radice i problemi, almeno per quanto riguarda la rampa in uscita dalla città: saranno sostituiti i giunti dell’impalcato e sarà rifatto il manto stradale, gravemente danneggiato in diversi punti. Durante i lavori, il traffico non sarà interrotto ma regolamentato. «È un cantiere impegnativo – spiega Ghisu – ma non possiamo permetterci di chiudere completamente un’arteria così strategica. Studieremo soluzioni per ridurre al minimo i disagi».

Le novità

Nella rotatoria che collega la Provinciale 54 (il nuovo ponte) con la strada che va a Torregrande e la Statale 292: saranno sistemati gli innesti, in particolare quelli in arrivo da Nurachi e Nuraxinieddu, e verrà rifatta l’intera geometria del rondò per renderlo più funzionale. Anche l’aspetto estetico sarà migliorato, con interventi di riqualificazione della circonferenza. I lavori, anche in questo caso, si svolgeranno per settori, con il traffico regolamentato ma sempre garantito. «Non solo sicurezza ma anche decoro e fluidità – sottolinea Ghisu – vogliamo un’infrastruttura che funzioni e restituisca ordine a un ingresso importante della città». Intanto, sono già stati appaltati e affidati i lavori per il rifacimento del manto stradale sulla Provinciale 1 (che va verso Torregrande) nel tratto compreso tra la rotatoria e il Mina Club: circa un chilometro di asfalto che si aggiunge al quadro complessivo di riqualificazione della viabilità. Resta in fase di progettazione l’intervento sul ponte vecchio, per il quale non sono ancora pronti gli elaborati tecnici. «Ci stiamo muovendo su più fronti – conclude – Questi cantieri rappresentano una risposta concreta ai bisogni del territorio».

