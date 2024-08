Rimedio, 15 giorni di preghiere 

È uno dei grandi appuntamenti dell’Isola esclusivamente religioso. Non ci sono comitati, non c’è il big della musica nazionale e non ci sono fuochi d’artificio: migliaia di persone ogni giorno e per due settimane si presentano al Rimedio spinte esclusivamente dalla fede.

Un cammino che si ripete da ben prima dell’incoronazione ufficiale della Madonna avvenuta ormai 72 anni fa e festeggiata nel 2022 con la visita del Legato apostolico, cardinale Mauro Gambetti che, per incarico di Papa Francesco, rinnovò il rito dell’incoronazione.

Le fede

Il rettore, monsignor Gianfranco Murru, ha ufficializzato gli appuntamenti che scandiranno, da sabato 24 al 9 settembre i riti che si susseguiranno nella Basilica. «Tutti vertono sul significato profondo della devozione arborense alla Madonna, ovvero che il Rimedio che Maria offre gratuitamente, è il suo Figlio Gesù Cristo – si legge in una nota della Arcidiocesi arborense – Francesco, nella Lettera apostolica “Gaudete et exsultate”, esprime con insistenza lo stretto legame che esiste tra la santità e la gioia. Maria ha sofferto nell’adempimento della volontà di Dio, eppure tutta la sua vita fu un perenne cantico di gioia. La stessa gioia che Maria ha sperimentato è quella che si auspica possa essere vissuta dai tanti fedeli che pregheranno Nostra Signora del Rimedio nei giorni della festa».

Il programma

Le celebrazioni prenderanno il via sabato 24: dopo la recita del rosario e la messa delle 18, sempre in Basilica, dalle 19 sarà presentato il sussidio per la novena, inaugurata una mostra e si potrà assistere a un concerto. La novena, da sempre molto partecipata dai fedeli, avrà inizio giovedì 29 e sarà riproposta in diversi orari durante il giorno: 7, 17 e alle 21.Sabato 7 settembre si svolgerà la messa del 72° anniversario dell’incoronazione del Simulacro mentre il giorno dopo si terrà, nel piazzale della Basilica, quella tradizionalmente presieduta dall’arcivescovo Roberto Carboni.

Molto attesa anche la Messa per i malati, che verrà celebrata lunedì 9 settembre (alle 17), nel giorno della festa della Beata Vergine Maria Salus Infirmorum, e che sarà officiata da padre Gianluca Longobardi, delegato diocesano per la Pastorale Sanitaria.

Nel piazzale

L’unico aspetto non religioso ma comunque tradizionale, è la presenza nel piazzale della Basilica, ma anche nelle stradine della borgata oristanese, di bancarelle e di arrostitori di muggini e carne che faranno da cornice per due settimane a un evento di fede unico.

