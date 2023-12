Rimedio-131, cantiere infinito 

La buona notizia è che dopo diciassette anni è finalmente in corso la fase di collaudo. Quella cattiva è che diciassette anni non sono bastati a portare completamente a termine i lavori.

Intoppi

Lungo il tratto della Statale 292, tra il Rimedio e lo svincolo della 131, il nastro arancione delimita ancora una parte del cantiere. I marciapiedi laterali sono stati realizzati, ma manca la pavimentazione. Servono altri 200mila euro (oltre ai 7milioni 246mila stanziati nel 2006 dalla Regione) che la Provincia ha già impegnato nel bilancio alla voce “Viabilità ingresso nord di Oristano - adeguamento della 292 nel tratto compreso fra la 131 ed il ponte del Rimedio - Completamento marciapiedi e opere accessorie”.

Le tappe

Lavori urgenti «per evitare pericolo al transito pedonale», si legge nella determina firmata dal dirigente Marco Manai. Il progetto esecutivo è stato approvato lo scorso 27 ottobre; la scelta dell’impresa avverrà tramite affidamento diretto dopo aver consultato tre operatori economici individuati dal Responsabile unico del procedimento tramite procedura informatizzata sulla piattaforma SardegnaCat.

Senza fine

Una storia infinita quella dei lavori sulla 292: il cantiere, affidato alla ditta cagliaritana So.Ge.La., era stato appaltato nel 2013 (sette anni dopo la concessione del finanziamento regionale) ma le prime ruspe si erano viste solamente due anni più tardi a causa di una serie di intoppi legati dapprima all’esproprio dei terreni, successivamente al posizionamento delle condotte idriche e infine all’aumento dei costi. Per quasi un decennio gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con deviazioni e disagi. Tra gli interventi previsti, ad esempio, c’era la realizzazione di due sottopassi che avrebbero dovuto facilitare l’attraversamento dei pedoni dalle frazioni ai rispettivi cimiteri: sono ancora fuori uso. E poi c’è il problema legato all’illuminazione. Per chi lascia la Carlo Felice e si immette sulla 292 l’insidia è dietro l’angolo, o meglio dietro la rotonda. Il tratto di strada è al buio e sono già numerosi i mezzi rimasti coinvolti in incidenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA