Rimboschimento con il Pnrr, polemica 

Il Consiglio comunale di Sinnai ha bocciato una mozione presentata dall’intera opposizione. Sollecita la «trasmissione alle autorità competenti per l'accertamento dei fatti sulle criticità osservate nello stato attuale delle opere di rimboschimento finanziate col Pnrr». Un intervento su 14 ettari di terreno andato bene nella zona di “Bucca Arrubia” e molto male, secondo la minoranza, a Cirronis e dintorni. Nella zona sono previste manutenzioni sino al 2029 con reimpianti, irrigazione e pulizia delle erbacce. Durante la riunione è stata presentata una documentazione fotografica sul sito, dai consiglieri Roberto Loi e Aldo Lobina.

«Il ricorso ad autorità esterne - ha detto Lobina, di "Sinnai libera” - è sembrato opportuno e doveroso. Pensiamo che altri possano riuscire dove la nostra azione istituzionale, dopo 14 mesi di di controllo, ha fallito: la mancanza di riscontro in termini di produzione di documenti, come le bolle di fornitura dell’acqua e delle piante, che si accompagna a una realtà fattuale finora fallimentare, giustificano le nostre preoccupazioni. Il nostro scopo è fare chiarezza e soprattutto riuscire ad avere quella forestazione per la quale sono stati liquidati gran parte dei fondi concessi».

Per Walter Zucca capogruppo di Forza Italia, «Gli uffici hanno fatto un ottimo lavoro, ma purtroppo solo il 20 per cento delle piante ha attecchito. Siamo insoddisfatti: speriamo che si possa ancora intervenire per far crescere la percentuale di nuovo bosco».

In un comunicato della sindaca Barbara Pusceddu e della maggioranza, si legge invece: «Riteniamo fuori luogo l’invocazione di interventi da parte di non meglio precisate autorità competenti. Gli uffici comunali, è bene ricordarlo, si sono prodigati con serietà, competenza e senso di responsabilità per ottenere i finanziamenti necessari e per portare avanti, in tempi record, interventi complessi e fondamentali per la nostra comunità. Gli stessi uffici hanno affrontato numerose criticità impreviste, tra cui atti vandalici, pascolo abusivo e periodi di siccità. Siamo altresì certi della buona riuscita dell’intervento ancora in corso».

Per il consigliere di “Uniti per Sinnai”, Roberto Loi: «l’intervento è stato finora fallimentare: vogliamo conoscerne le cause. Nulla di più».

RIPRODUZIONE RISERVATA