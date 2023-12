Rimboschimento a Su Salomoni 

Sono previsti interventi di rimboschimento per contrastare i problemi legati all’inquinamento atmosferico, all’impatto dei cambiamenti climatici e alla perdita della biodiversità. Il progetto in località Su Salomoni, finanziato dai fondi del Pnrr, interessa 48 ettari di terreno dove verranno piantati 36.000 specie arboree e 12.000 specie arbustive. La ditta esecutrice dei lavori dovrà garantire per i successivi cinque anni anche gli interventi per lo sviluppo delle piante messe a dimora. «La riforestazione dell’area di Su Salomoni - dice la vicesindaca Elisabetta Loi - frenerà l’erosione del suolo, migliorerà il contenimento delle acque e offrirà un grande polmone verde». Soddisfatto anche l’assessore all’Ambiente Stefano Deidda: «Questo intervento permetterà anche la fruizione al pubblico di una vasta area del nostro territorio».

