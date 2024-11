Rimborso spese per gli studenti 

Il Comune di Monastir ha disposto un contributo di 1.800 euro per il trasporto scolastico indirizzato agli studenti residenti fuori dal centro urbano per l’anno scolastico in corso. Hanno presentato domanda sei alunni che frequentano l’istituto comprensivo e che abitano ad almeno un chilometro di distanza dalla scuola, e tutti sono stati ammessi alla graduatoria pubblicata nel sito web istituzionale.

Il contributo assegnato dal Comune sarà erogato in due fasi: per il periodo da settembre a dicembre 2024 saranno erogati 750 euro circa, mentre per il semestre da gennaio e giungo 2025 saranno concessi 1080 euro circa. I sei nuclei familiari, riportati nella graduatoria con un codice identificativo per ragioni di privacy, otterranno un aiuto economico di 600 euro massimo per famiglia. Il contributo è finanziato con fondi del bilancio comunale. (y. m.)

