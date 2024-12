Rimborso libri, 28 le richieste accettate 

È stato pubblicato l’elenco definitivo delle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno ottenuto il rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri. La misura era destinata a coloro che non hanno usufruito del Bonus libri per l’anno scolastico 2024- 25. All’ufficio protocollo del Comune risultano 28 domande accettate, presentate entro il 17 dicembre, e 9 escluse. A beneficiarne le famiglie con un Isee inferiore o uguale a 20 mila euro, escluse appunto dal Bonus libri a causa di una presentazione tardiva della domanda o che non ne abbiano presentato alcuna. È importante sottolineare che il rimborso non è compatibile con altre forme di incentivo come la Carta del docente, il Bonus cultura o la Carta Postepay Borsa di Studio. Sul sito dell’Ente è possibile consultare l’avviso per avere maggiori dettagli su rimborso. ( fr. me. )

