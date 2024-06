Rimborso del viaggio agli elettori emigrati 

Un contributo massimo di 250 euro per i residenti nell’Unione europea e di 1000 euro per chi vive in Paesi extraeuropei. È il rimborso che spetta, in occasione delle Amministrative dell’8 e 9 giugno, agli elettori cagliaritani che si sono iscritti all’Aire, l’Anagrafe italiana dei residente all’estero.

Il contributo è previsto anche per i residenti all’estero che hanno già presentato la richiesta d’iscrizione (attestata dall’Ufficio consolare), per gli emigrati sardi iscritti nelle liste elettorali del Comune che sono all’estero per occupazioni stagionali, per il personale della scuola fuori ruolo e inviato all’estero, per i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e per i militari italiani in servizio in uffici e strutture della Nato all’estero.

Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all’estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all’estero.

L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione richiesta: tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l’avvenuta votazione; documento d'identità; biglietti e carte d’imbarco di andata e ritorno da cui risulti che il viaggio è stato effettuato entro i termini previsti (essere giunti al Comune non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e ripartire verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni).

Nel caso in cui il viaggio di andata o ritorno preveda la necessità di più mezzi, lo scalo non dovrà superare le 24 ore di sosta, pena la non rimborsabilità.

