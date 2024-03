Rimborso carburante per dieci studenti  

Approvata a Monserrato la graduatoria definitiva per il rimborso delle spese carburante per le famiglie che vivono oltre la 554 e hanno difficoltà a raggiungere le scuole. Dieci in tutto le domande ammesse a ricevere il rimborso dei consumi relativi all’anno didattico 2022-2023. Si tratta di nuclei con figli studenti che abitano in località cosiddette “disagiate”, cioè ad almeno due chilometri dal centro abitato, residenti in particolare a Su Tremini e S’Ecca S’Arena. Sul sito del Comune l'elenco dei beneficiari.

